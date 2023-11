Veneza bate o Villa e garante uma vaga na semifinal do Estadual

O Veneza venceu o Villa por 5 a 2 nesse sábado,11, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), em Rio Branco, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Feminino.

Na outra partida da última rodada da fase de classificação, em Xapuri, o Atlético Xapuriense confirmou a primeira colocação ao golear o Big Bran por 7 a 1.

Semifinais definidas

As semifinais do Estadual Feminino são as seguintes: Real Sociedade x Veneza e Atlético Xapuriense x Big Bran. Os jogos serão disputados no sábado, 25, em Rio Branco e Xapuri e os vencedores estarão na disputa do título de 2023.