VÍDEO: indígena morre após moto bater de frente com carro na BR-317

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), no km 124 da BR-317, que liga os municípios de Rio Branco a Boca do Acre, no Amazonas.

Segundo informações repassadas, um veículo tipo chevrolet Spin, de cor prata, trafegava na BR sentido Boca do Acre, no Amazonas, quando uma moto tipo Honda Titan Fan de cor preta teria atravessado o meio da pista, sendo inevitável a colisão. O veículo de duas rodas estaria sendo conduzido por um indígena de nome não revelado.

A batida foi tão violenta que a vítima caiu às margens da estrada, com várias hematomas e fraturas por todo corpo, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

A PRF foi acionada e uma equipe se deslocou para o local do acidente, para colher mais informações sobre o fato.

O IML do município de Boca do Acre foi acionado, peritos fizeram todos os procedimentos e encaminharam o corpo do rapaz para a sede do órgão, no Amazonas.

O motorista do veículo permaneceu no local e foi conduzido para delegacia do município para prestar maiores esclarecimentos.

