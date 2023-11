Vídeo: Yasmin Brunet desabafa sobre comparações com Mel Maia

Durante uma live realizada em seu perfil do Instagram nessa quarta-feira (22/11), Yasmin Brunet desabafou sobre comparações com Mel Maia, ex-namorada de seu atual affair, MC Daniel. Apesar de não ter citado o nome da atriz, nas redes sociais, a modelo é frequentemente comparada com Mel.

“Não faz isso, não, gente. Fico vendo vocês me comparando o tempo todo a outras meninas, inclusive muito mais novas. É muito feito, muito chato. Cada pessoa é única, tem sua beleza individual, é de um jeito. Tudo bem gostar mais de uma do que de outra, achar mais bonito o corpo de uma do que de outra, mas ficar botando mulheres umas contra as outras é bizarro. Vocês não fazem isso com homens. Para de ficar criando rivalidade onde não tem”, refletiu.

As comparações começaram após MC Daniel aparecer ao lado da loira pouco mais de um mês após o rompimento com Mel Maia. No começo, Yasmin e o funkeiro afirmavam que eram só amigos, porém, logo foram mostrando sinais de um affair.

Em entrevista ao Rodrigo Faro, MC Daniel não exitou ao falar que “está rolando algo especial” entre ele e a filha de Luiza Brunet.

