Wagner Santiago reage ao ser acusado de agressão por internautas

Entenda o caso

Gleici Damasceno utilizou as redes sociais para lamentar a agressão sofrida por Ana Hickmann. A atriz revelou, ainda, que foi abusada e agredida por um ex-namorado. Vale lembrar que ela saiu do reality da Globo com Wagner Santiago e os dois namoraram até 2019.

“Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela, me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente)”, relatou.

A ex-BBB explicou que buscou terapia para superar os traumas. “Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos”, disse.

Gleici ainda compartilhou uma mensagem recebida do ex-namorado, em que ele se dizia arrependido, e contou que reatou o relacionamento. “Essa mensagem me fez voltar, pois eu acreditei que a pessoa iria mudar, mas nada mudou, então, não acredite que você vai mudar ele. Não vai…”, pontuou.

Gleici Damasceno elogia Ana Hickmann

Após alguns comentários, a campeã do BBB18 explicou: “É quem vocês estão pensando sim”, completou. O relacionamento de Gleici Damasceno e Wagner Santiago começou ainda no reality show e chegou ao fim quase um ano depois, em julho de 2019. Em 2022, ela engatou um namoro com o estadunidense Joshua Sims.

Após ser acusada de estar querendo chamar atenção, a atriz detalhou que admirou a coragem de Ana Hickmann para denunciar e disse que não teve o mesmo pensamento na época.

“Hoje em dia, eu estou bem, segura e feliz, mas eu sei que muitas mulheres não estão, e sim na época eu não tive coragem, postei hoje porque a história da Ana de certa forma me gatilhou, e ao mesmo tempo admirei a coragem dela de denunciar na hora. São tantas histórias horrorosas que eu vivi, com e sem testemunhas”, disse.

Por fim, Gleici voltou a elogiar Ana Hickmann. “Coisas que eu nunca vou esquecer, quem já viveu isso sabe. Meus amigos na época tentaram me alertar ao presenciar algumas situações, mas eu estava tão dependente emocionalmente que não conseguia enxergar toda violência. Eu entendo que hoje tudo é sobre ela, não estou querendo ‘aparecer’, como poucas pessoas estão sugerindo, estou mais é querendo reforçar o quanto ela foi corajosa e isso pode fazer muitas mulheres encerrarem ciclos de violência”, encerrou.