WhatsApp: como enviar mensagem de áudio com visualização única no app

O WhatsApp, aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iOS (iPhone), agora permite o envio de áudios com visualização única. A novidade foi anunciada em fase de teste ainda no mês passado, mas já está sendo liberada para alguns usuários. O recurso é similar ao de envio de fotos em visualização única e impede a possibilidade de salvar, exportar e encaminhar o arquivo para outros usuários. O objetivo é que as conversas se tornem ainda mais privadas, em especial nos casos em que o usuário deseja mantê-las em sigilo. Abaixo, confira o tutorial de como realizar o envio de um áudio com visualização única no mensageiro.

WhatsApp libera recurso de áudio com visualização única que funciona através de uma aba dedicada — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Passo 1. Ao entrar no WhatsApp, abra uma conversa que deseja enviar um áudio de visualização única. Para isso, pressione o ícone de microfone e o arraste para cima até que o cadeado fique bloqueado.

Gravação de áudio no aplicativo WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Clique no ícone de círculo com o numeral 1 até que o campo fique verde. Em seguida, após finalizar o áudio, basta clicar na seta de envio para que o áudio só possa ser escutado uma única vez por quem recebê-lo.