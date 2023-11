Veículo exclusivo

O cantor Cristiano, dupla de Zé Neto, é uma das cinco pessoas no Brasil que possuem um McLaren 765LT na garagem. Conforme consta no site oficial da McLaren, apenas 765 modelos do carro foram produzidos e distribuídos mundialmente. O Brasil recebeu no começo de 2021 cinco unidades do automóvel de luxo e todas foram vendidas rapidamente. Ele é uma versão aprimorada do 720S.