Adrian e Sávio fecham participação no Brasileiro Sub-19 na 13ª posição em MT

Terminou neste domingo, 10, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a participação do vôlei de praia acreano no Campeonato Brasileiro Sub-17. A dupla Adrian e Sávio foi derrotada por Felipe e Marcos Guilherme, do Mato Grosso, por 2 sets a 0, com parciais de 18×15 e 18×11.

Temporada fechada

De acordo com diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor Delmerson Abreu, as competições em nível nacional para o vôlei acreano na quadra e na areia estão encerradas.

“Tivemos uma temporada bastante proveitosa. As competições estão fechadas, mas o trabalho continua com planejamento para 2024”, declarou o dirigente.