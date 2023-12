Alfredo Teles faz mais avaliações e quer elenco forte para o Brasileiro de Voleibol

O técnico Alfredo Teles realizou na sexta, 7, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) mais um processo seletivo em busca de atletas para a seleção Acreana de Vôlei Sub-18. As primeiras avaliações foram realizadas em Plácido de Castro e, agora, em Rio Branco.

“Esse trabalho visa o Campeonato Brasileiro de 2024. O processo de seleção de atletas vai ser fundamental para termos um elenco forte na disputa do torneio nacional”, comentou Alfredo Teles.

Vale do Juruá

Segundo Alfredo Teles, as próximas avaliações serão realizadas em Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá. “Vamos para o Vale do Juruá. Faremos uma seleção em Cruzeiro do Sul e a ideia é unir os atletas de Feijó e Tarauacá em um dos municípios. Estou bem confiante neste trabalho”, disse o treinador.