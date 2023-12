André Gonçalves passa Natal com Danielle Winits e se declara: ‘Meu amor maior é meu prêmio’

“Meu amor maior é meu prêmio! Feliz Natal com muito amor pra todos!”, escreveu ele no Instagram.

Danielle usou a mesma foto para se declarar:

“Estranho seria se o nosso Natal não fosse o mais feliz desse mundo… Amo-te, campeão”, afirmou.

Além do reencontro amoroso, o Natal de André contou com a presença da sua irmã Vitória com os fios, o enteado Guy, e o irmão de Danielle, Victor Winits.

Durante a participação de André em “A fazenda”, Danielle não apenas demonstrou apoio incondicional, mas também puxou mutirões em seu favor. Na final do programa, em que a ex-BBB Jaquelline Grohalski se sagrou vencedora, André Gonçalves conquistou o segundo lugar, levando para casa o prêmio de R$ 100 mil. No discurso de Adriane Galisteu, apresentadora do programa, Danielle Winits foi citada, destacando a sabedoria e a doçura do ator.

“Você foi o sábio dessa edição, e a sua sabedoria vem do coração. Para um cara tão cheio de amor, não deve ser fácil deixar quem se ama do lado de fora. A gente notou isso no primeiro vídeo em que a Dani apareceu para você. Aqui dentro você construiu pontes com uma doçura ímpar, mas nunca deixou de ser firme quando precisou. A perda da Rachel (Sheherazade) te abalou, mas não te derrubou. Você deu uma segunda chance para muita gente aqui dentro, inclusive para você mesmo. E esse brilho te trouxe até aqui”, disse Galisteu.

Quanto à separação anterior, Danielle Winits compartilhou detalhes em uma entrevista em novembro, quando ele ainda estava confinado, explicando que a decisão foi tomada em agosto devido à distância física imposta por suas agendas de trabalho movimentadas.

“A nossa separação foi uma coisa que a gente já vinha pensando. Estávamos mais separados, por conta desse ano que eu passei, do meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido”, explicou a atriz, em entrevista ao “O programa de todos os programas”.

A atriz enfatizou a importância de olhar para o ex-companheiro, agora pai socioafetivo de seu filho Guy, com empatia e amor: