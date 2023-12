Antes da votação da LOA, equipe do Governo tem reunião a portas fechadas com deputados

A votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) movimentou os corredores da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (13).

O projeto orçamentário prevê que o Governo deverá gastar mais de R$ 10 bilhões em 2024. Antes de ser votada no plenário da Aleac, o texto da LOA precisa ser apreciado e discutido nas comissões em conjunto da Casa. Além disso, na última semana, houve a realização de uma audiência pública para discutir os gastos do Executivo no ano que vem.

Em uma reunião a portas fechadas, a equipe do Governo, representado pelos secretários Luiz Calixto e Alysson Bestene, se reuniu com o líder do Governo na Aleac, deputado Manoel Moraes, o presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga e o relator da LOA, deputado Tadeu Hassem.

Os membros não informaram a pauta discutida na reunião fechada. Porém, em razão da presença do deputado relator da LOA, a matéria deve ter sido o assunto principal.