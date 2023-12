Baldur’s Gate 3 leva Melhor Jogo de 2023 no The Game Awards; veja vencedores

O lançamento mais recente da Remedy Entertainment, Alan Wake 2 também foi digno de nota e levou o prêmio em categorias como Melhor Direção de Jogo, Melhor Direção de Arte e Melhor Narrativa. O júri contou vários veículos de imprensa do mundo todo — incluindo o próprio TechTudo. Veja, a seguir, todos os vencedores do The Game Awards e mais detalhes da premiação, que contou ainda com dois games brasileiros: Pocket Bravery e God of Rock – que foram superados por Street Fighter 6 na categoria de Melhor Jogo de Luta.

Baldur’s Gate 3, da Larian Studios, foi escolhido como jogo do ano no The Game Awards 2023; veja os vencedores — Foto: Reprodução/Steam

No principal prêmio da noite, que elegeu o Melhor Jogo do Ano, concorreram Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2 e Resident Evil 4 Remake. A apresentação dos nomes envolveu cenas de gameplay e uma performance da The Game Awards Orchestra dando som às imagens exibidas. Com tom triunfal, Baldur’s Gate 3 confirmou as expectativas e levou o prêmio.

A primeira categoria apresentada no TGA 2023 foi a de Melhor Jogo para a Família, cujo vencedor foi Super Mario Bros. Wonder, que também concorre a Melhor Jogo do Ano. O game da Nintendo, um título de plataforma que resgata o sentimento de nostalgia da franquia, superou rivais como Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4 e Sonic Superstars.

Na categoria de Inovação em acessibilidade, participaram os jogos Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel’s Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6. O prêmio ficou com o jogo de corrida exclusivo da Microsoft, disponível para consoles Xbox e PC.

Forza Motorsport ganhou prêmio de Inovação em acessibilidade no TGA 2023 — Foto: Divulgação/Forza.net

Em seguida, vieram as categorias de Esports, que elegeram os melhores de 2023 no cenário. Os campeões foram Faker, como Melhor Jogador, Potter, como Melhor Coach, Worlds 2023, como Melhor Campeonato do Ano, Valorant, como Melhor Jogo de Esports, além de JD Gaming, a campeã do Mundial de LOL, que ganhou o MSI 2023.

A parte principal do evento começou com o prêmio de Melhor Performance, dedicado aos atores que representaram protagonistas nos principais jogos do mercado em 2023. O título ficou com Neil Newbon, por seu papel em Baldur’s Gate 3 como Astarion. Concorreram também Ben Starr, que atuou em Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan, intérprete de Cal Kestis em Star Wars Jedi: Survivor, Idris Elba, em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Yuri Lowenthal, Peter Parker em Marvel’s Spider-Man 2 e Melanie Liburd, no papel de Saga Anderson em Alan Wake 2.

Alan Wake 2, com histórias de Alan e Saga, levou o prêmio de Melhor Narrativa no The Game Awards 2023 — Foto: Divulgação/Remedy Entertainment

Alan Wake 2, inclusive, levou o prêmio seguinte, de Melhor Narrativa. O jogo, sequência de Alan Wake, de 2010, também concorre a Melhor Jogo do Ano e traz as histórias do escritor e protagonista da franquia, Alan, além de Saga Anderson, uma policial da FBI que investiga um assassinato que está relacionado – de uma forma paranormal – ao sumiço do autor 13 anos atrás. O game superou nomes como Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2.

A categoria de Melhor Jogo Indie estreante trouxe nomes como Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Venba e Viewfinder. O título ficou com Cocoon, título da Geometric Interactive que traz puzzles e aventura em sua gameplay com visual de animação. O jogo está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC, além de Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Cocoon foi o ganhador de Melhor Jogo Independente estreante no TGA 2023 — Foto: Reprodução/Steam

As categorias de Melhor Jogo de Ação, Melhor Direção de Arte e Melhor Jogo VR também tiveram seus ganhadores revelados: Armored Core 6, Alan Wake 2 e Resident Evil Village VR Mode, respectivamente. Já como Melhor Jogo Mobile, quem levou foi Honkai: Star Rail, da Hoyoverse, empresa por trás de Genshin Impact. Em Melhor Design de Áudio, Hi-Fi Rush levou o título de 2023, concorrendo com Alan Wake 2, Dead Space (Remake), Marvel’s Spider-Man 2 e Resident Evil 4 Remake.

Na categoria de Jogos por Impacto, Tchia foi o jogo vencedor. Com gameplay de aventura e cenário que lembra animações 3D, o título superou nomes como A Space for the Unbound, Chants of Sennaar, Goodbye Volcano High, Venba e Terra Nil. Sua trama fala sobre Nova Caledônia e traz um mundo aberto para explorar com bastante contato com a natureza.

Tchia apresenta uma charmosa aventura com grande foco na natureza e animais inspirado pela cultura da Nova Caledônia — Foto: Reprodução/Steam

Já na categoria Melhor trilha sonora e música, o grande vencedor foi Final Fantasy XVI, da Square Enix. O game superou grandes nomes, como Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Hi-Fi Rush e The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Logo em seguida, o melhor jogo indie também foi escolhido: Sea of Stars, que chamou muita atenção pelos seus gráficos pixelados e gameplay clássica. Por fim, o prêmio de jogo com Melhor Suporte à Comunidade ficou para Baldur’s Gate 3, somando mais uma nomeação ao game da Larian Studios.

Na categoria Melhor Jogo de Luta, Street Fighter 6 fez jus ao favoritismo e superou os brasileiros Pocket Bravery e God of Rock para se sagrar o vencedor, batendo também Mortal Kombat 1, outro rival de peso. E em relação ao Jogo Mais Esperado, Final Fantasy 7 Rebirth venceu categoria, sendo a continuação da história de Cloud Strife e seus companheiros.

Final Fantasy 7 Rebirth promete expandir a experiência do jogo original com mundo repleto de atividades — Foto: Divulgação/Square Enix

O prêmio de Melhor Jogo contínuo premiou um título lançado em 2020, mas que decepcionou à época. Com a mais recente DLC Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 superou nomes como Fortnite, Final Fantasy XVI, Apex Legends e Genshin Impact para levar o “Oscar” do TGA 2023. Já entre as adaptações, quem ficou com o prêmio foi The Last of Us, da HBO, que adapta o jogo da Naughty Dog. A série, que estreou em janeiro de 2023, já tem sua segunda temporada confirmada para 2025.

O TGA 2023 também elegeu o Melhor Jogo de Ação e Aventura do ano. Entre os concorrentes, estavam nomes como Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que levou a melhor. Vale lembrar que o último Zelda trouxe mecânicas novas de gameplay, permitindo aos jogadores maior liberdade na hora de explorar ferramentas e até mesmo construir equipamentos, transportes, entre outros itens.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom levou o prêmio de Melhor Jogo de Ação e Aventura — Foto: Divulgação/Nintendo

O Melhor RPG não teve grandes novidades: Baldur’s Gate 3 foi eleito, superando Starfield, Final Fantasy XVI, Lies of P e Sea of Stars. O jogo também recebeu o prêmio de Melhor Multiplayer, acima de Diablo 4, Party Animals, Super Mario Bros. Wonder e Street Fighter 6. Nos Esportes, ganhou Forza Motorsport, superando EA Sports FC 24, F1 23, The Crew Motorfest e Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Entre os RTS, o Melhor do ano foi Pikmin 4, enquanto o Player’s Voice deu o prêmio de votação popular também para Baldur’s Gate 3.

A categoria de Melhor Direção de Jogo colocou frente a frente, mais uma vez, Alan Wake 2 e Baldur’s Gate 3, com o título da Remedy levando a melhor em relação ao RPG da Larian Studios. Ficaram pelo caminho também Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Alan Wake 2 levou também o prêmio de Melhor Direção de Jogo; na foto, o ator Ilkka Villi se apresenta com a banda Old Gods of Asgard, no palco do TGA 2023 — Foto: Reprodução/The Game Awards

Veja todos os vencedores do The Game Awards 2023: