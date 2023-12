Caixa confirma lançamento de edital para concurso em 2024

A Caixa Econômica anunciou, em propaganda veiculada nesta semana, a publicação do edital para um concurso público. A expectativa é de que a prova ocorra em 2024, quando haverá a publicação das normas para o processo seletivo.

O banco ainda não divulgou a quantidade de vagas, o salário ou o nível de escolaridade para o concurso. No entanto, o pagamento mensal em um cargo de entrada na Caixa é R$ 3.762, fora os benefícios ofertados pela instituição.

Carlos Vieira, presidente da Caixa, havia antecipado em novembro a abertura de um concurso para novos servidores, após bolar um plano de desligamento voluntário de funcionários para renovar o quadro de trabalho.

O último processo seletivo desse tipo promovido para ampla concorrência no banco ocorreu em 2014. Na época, as vagas eram para carreira administrativa, técnico bancário, cargos de engenharia e de médico do trabalho.

Em 2021, a Caixa abriu 100 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva, todas essas exclusivas para pessoas com deficiência.

Veja a propaganda com o anúncio do concurso: