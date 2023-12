FOTOS: Com R$ 700 mil investidos, veja como ficou a decoração natalina no centro de Rio Branco

Com mais de R$ 700 mil investidos em recursos próprios, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou neste sábado (9), a decoração natalina no Centro de Rio Branco.

A novidade deste ano é que a Prefeitura busca trazer uma nova experiência natalina para as crianças. A casa do Papai Noel será diferente, em formato de iglu e com temperatura de 10°C, além da neve.

A cerimônia contou com uma programação extensa. O início aconteceu com o acender das luzes e com a recepção do Papai Noel. A Prefeitura preparou ainda apresentações de fanfarra com repertório natalino e trenzinho.

Veja fotos exclusivas do ContilNet: