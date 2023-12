Com subida rápida do Rio Acre, Defesa Civil emite alerta de atenção: ‘Redobraremos a vigilância’

Com a volta do período chuvoso no estado do Acre, a Defesa Civil Municipal de Rio Branco emitiu nesta quarta-feira (20) o alerta de cota de atenção para o Rio Acre. A decisão foi adotada em virtude das chuvas e da súbita elevação do afluente na capital.

Na medição desta quarta-feira (20) o Rio Acre marcou 6,88m, uma elevação de 84 centímetros em 24 horas, já que na terça-feira (19) o afluente registrou 6,4m metros.

O alerta foi divulgado nas redes sociais do coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão. “Hoje, 20/12/2023, emiti o alerta de cota de atenção para o Rio Acre. Devido ao período chuvoso e à elevação súbita, redobraremos a vigilância nas próximas semanas,” diz o comunicado.

Previsão para a semana

De acordo com a previsão publicada pelo meteorologista Davi Friale em seu site, O tempo Aqui, a partir desta quarta-feira até o próximo sábado (23), ocorrerão chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais, no estado acreano.

A previsão alerta, ainda, para a possibilidade de transtornos à população, como inundação de ruas e transbordamento de córregos e pequenos igarapés, além do perigo de raios e ventanias.