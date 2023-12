Concurso Casa da Moeda: veja requisitos para participar; até R$ 9,1 mil!

O edital do concurso Casa da Moeda já está publicado, oferecendo salários de até R$ 9 mil, e uma dúvida comum entre os concurseiros é sobre quem pode participar do certame.

São 68 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Técnico em Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Masculino): 20 vagas;

Técnico em Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Feminino): 20 vagas;

Técnico em Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio: 12 vagas; e

Analista de Produção – Designer de Valores – Gravador: 2 vagas.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da Fundação Cesgranrio entre os dias 8 e 31 de janeiro, mediante pagamento de taxas de participação que vão de R$ 90,00 a R$ 120,00. Já as provas, estão marcadas para acontecerem no dia 17 de março de 2023.

Confira, nessa matéria, quais são os requisitos exigidos em cada cargo e aproveite esta oportunidade!

Requisitos do concurso Casa da Moeda

De acordo com o edital, os candidatos deverão se atentar aos seguintes requisitos específicos de formação:

Técnico em Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial

Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio; e

Certificado do Curso de Formação de Vigilante, dentro da validade de 02 (dois) anos; ou

Certificado de Reciclagem da Formação de Vigilante, dentro da validade.

Técnico em Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio

Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido; e

Certificado do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade de 02 (dois) anos; ou

Certificado de Reciclagem do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade;

Carteira de habilitação – CNH, categoria “D” para o cargo/segmento.

Analista de Produção – Designer de Valores – Gravador

Curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Gravura na Instituição de Belas Artes.

Resumo do concurso Casa da Moeda