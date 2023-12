Concurso Sefaz: quais cargos terão no edital? Veja aqui

Com a iminência do concurso Sefaz RJ, a equipe do Gran preparou um conteúdo sobre quais cargos terão no próximo edital de concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz RJ).

Quais as atribuições dos cargos da Sefaz RJ?

Auditor Fiscal da Receita Estadual

Lavrar termo, intimação, notificação, nota de lançamento, auto de infração e auto de apreensão;

Examinar bens móveis e imóveis, mercadorias, documentos e livros fiscais e comerciais sujeito a obrigação tributária.

Analista de Finanças Públicas

Desenvolvimento, acompanhamento e avaliação na execução do orçamento do Estado;

Controle das garantias e outras obrigações que sobrecarregue, direta ou indiretamente o tesouro estadual.

Quantas vagas terá no concurso Sefaz RJ?

Segundo a autorização do concurso público, o edital ofertará 195 vagas de nível superior para a carreira fiscal.

Entenda a distribuição das vagas:

Cargos Vagas Remuneração Último edital Auditor Fiscal da Receita Estadual 45 vagas até R$ 28 mil 2013 Analista de Finanças Públicas 150 vagas até R$ 15 mil 2011

Resumo do concurso Sefaz RJ