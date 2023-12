Concursos Federais: governo propõe auxílio alimentação de R$ 1.000,00

Boa notícia para os aprovados em Concursos Federais e para os concurseiros que almejam uma vaga no Poder Executivo: os servidores poderão, em breve, contar com reajustes nos valores dos benefícios!

O governo federal propôs reajuste de 52% no valor do auxílio de alimentação para servidores do Poder Executivo Federal. Se aprovado, o benefício, que atualmente é de R$ 658,00, passará a ser de R$ 1.000,00. A medida valeria a partir de maio de 2024.

Além disso, outros reajustes constam na proposta, como o auxílio saúde, que passaria de R$ 144,38 para R$ 215,00 (reajuste de 49%) e o auxílio creche, que iria de R$ 321,00 para R$ 484,90 (reajuste de 51%).

Os valores foram apresentados à Mesa Nacional de Negociação Permanente, realizada neste 18 de dezembro, e propostos na Lei Orçamentária de 2024, que segue para aprovação do Congresso Nacional.

Concurso Nacional Unificado

O concurso Nacional Unificado ofertará 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

A banca organizadora já foi definida, sendo a Fundação Cesgranrio responsável por realizar o certame. O edital de abertura tem previsão para ser publicado até o dia 10 de janeiro de 2024.

Já as provas, estão previstas para serem aplicadas no dia 5 de maio de 2024, em 217 municípios de todas as regiões do país.

Confira detalhes de como serão distribuídas as vagas!

Concurso Fiocruz

O edital do concurso Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) foi publicado, ofertando 300 vagas, sendo 100 para Analista de Gestão em Saúde, 100 para Pesquisador em Saúde Pública e 100 para Tecnologista em Saúde Pública. O salário inicial é de R$ 5.735,29.

As inscrições poderão ser realizadas entre 22 de janeiro e 5 de março de 2024, no site da Fiotec. As taxas de participação variam de R$ 150,00 a R$ 200,00.

Já as provas, serão aplicadas no dia 28 de abril de 2024.

Confira mais detalhes do edital!

Concurso Casa da Moeda – Concursos Federais

O edital do concurso Casa da Moeda também já está publicado, ofertando 68 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para os cargos de níveis médio e superior de formação. Os salários iniciais chegam a até R$ 9.126,73.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da Fundação Cesgranrio entre os dias 8 e 31 de janeiro. As taxas de participação vão de R$ 90,00 a R$ 120,00, e as provas estão marcadas para acontecerem no dia 17 de março de 2023.

Confira todos os detalhes do edital!