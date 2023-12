Dado Dolabella tem CNH e passaporte suspensos por dívida de R$ 450 mil

O artista foi intimado pelo Ministério Público, em setembro, a pagar a dívida ou fazer um acordo para quitar as dez parcelas do imóvel. Como não houve acerto, a Justiça ordenou a retenção dos documentos de Dado.

O imóvel no Rio é uma cobertura de 320 metros quadrados. O ator foi despejado do local em 2013, quando não pagava mais os aluguéis. A Justiça até tentou reaver parte do dinheiro para quitar a dívida e penhorou uma Dodge Ram avaliada em R$ 80 mil. No entanto, não foi suficiente para cobrir o saldo devedor. Como não tem condições de quitar o valor, Dado pode ser considerado falido.

Segundo o advogado do proprietário do imóvel, Dado teria ainda destruído parte do imóvel. “Estamos pedindo agora a falência da pessoa física do ator Dado Dolabella. O que chama a atenção é que se ele não pagar a dívida será declarado insolvente civil, que nada mais é do que a falência. Ou seja, ele não poderá mais praticar nenhum ato da vida civil dele, compra e venda de imóvel, nada”, disse o advogado à coluna. Dado não se pronunciou sobre o caso.