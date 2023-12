Depois de dez anos, Renato Machado deixa o comando do Vasco

Depois de mais de dez anos no comando do Vasco, Renato Machado (Lobinho) deixará o comando do clube nesta quarta, 20. Os sócios da equipe da Fazendinha irão escolher o novo presidente do clube, a partir das 18 horas.

“Convoquei todos os sócios para participar da eleição. Esse é um processo importante para a sobrevivência do clube e a manutenção do futebol”, declarou Renato Machado.

35 anos no Vasco

Renato Machado passou por todos os “postos”, roupeiro, treinador até chegar à presidência. “Estou no Vasco há 35 anos. O meu único bem é uma bicicleta velha e posso dizer que fiz muito futebol. Vou sair da presidência, mas não deixarei o Vasco. Um dos meus pedidos é para o clube não deixar o futebol. Existem pessoas querendo assumir o clube com outros objetivos”, comentou Lobinho.

Área valorizada

Segundo Renato Machado, a área do campo do Vasco (Fazendinha) é muito valorizada e as pessoas ligadas ao clube precisam cuidar do patrimônio para não ocorrer uma venda como a da sede social do clube, no Centro de Rio Branco.

“O Vasco perdeu um dos seus maiores patrimônios e até hoje ninguém fez nada. A Fazendinha também pode passar pelo mesmo processo”, explicou o dirigente.