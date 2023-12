Dra. Kelma Roque cria protocolo exclusivo para mulheres que sofrem com o mal da celulite

Celulite é o nome popular da lipodistrofia ginoide, que é o acúmulo de gordura embaixo da pele.

Caracteriza-se pelo aspecto ondulado da pele, tipo “casca de laranja”, em algumas áreas do corpo. Afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade, de todas as etnias, embora seja mais comum entre as de pele branca. Raramente é observada em homens, mas pode ocorrer quando houver algum desequilíbrio hormonal.

Não é considerada uma doença, mas é uma preocupação estética importante para um grande número de mulheres. A celulite tende a ocorrer nas áreas onde a gordura está sob a influência do hormônio feminino (estrógeno), como nos quadris, coxas e nádegas; Também pode ser observada nas mamas, parte inferior do abdômen, braços e nuca. A obesidade não é condição necessária para a sua existência – há mulheres magras com celulite.

Causas:

A causa da celulite não é plenamente conhecida e é pouco estudada; Existem inúmeras suposições não comprovadas. Os fatores predisponentes parecem ser hereditários, tais como:Sexo, etnia, biotipo corporal e distribuição de gordura. As “covinhas” da celulite ocorrem devido à saliência da gordura sob a pele.

– Hereditariedade: O fator genético é importante;

– Problemas circulatórios: Quando o sangue não flui bem, a drenagem das toxinas fica prejudicada e isso deixa o líquido que fica entre as células mais viscoso;

– Alterações hormonais: Níveis de estrogênio muito altos provocam disfunções no metabolismo que podem criar ou agravar a celulite. A pílula anticoncepcional também pode desencadear o problema, pois adiciona mais uma dose de hormônios circulando no organismo;

– Também é importante analisar o estilo de vida, pois, má alimentação com excesso de açúcares e carboidratos, falta de atividade física, tensão emocional e excesso de toxinas no organismo contribuem para o aparecimento da celulite.

