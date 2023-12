“Ele nasceu para governar uma nação”, diz morador a Gladson durante entrega de ponte em Sena

Morador e presidente do bairro no 2º Distrito de Sena Madureira, Raimundo Nonato, conhecido como Loro, expressou sua gratidão ao governador Gladson Cameli na tarde desta terça-feira (19) pela inauguração da ponte Padre Paolino Baldassari. A obra vai ligar os moradores de Sena Madureira a região do 1º e 2º distrito do município. A ponte proporcionará a conexão entre os moradores de Sena Madureira e a região que compreende o 1º e 2º distrito do município.

Loro fez questão de destacar que, ao longo das gestões anteriores, todos os políticos que passaram pelo governo fizeram promessas de entregar a tão aguardada ponte. No entanto, foi somente durante a atual administração do governador Gladson Cameli que essa promessa se concretizou.

“O senhor é um homem de verdade, governador, e sempre terá nosso respeito e nossa eterna consideração. É a realização do nosso sonho”, afirmou Loro.

Loro continuou destacando a singularidade do governador Cameli, afirmando: “Existe um público que nasceu para governar um povo, mas existe um político que nasceu para governar uma nação: esse é o senhor, governador Gladson Cameli.”