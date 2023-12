Em Sena, nível do rio Iaco subiu mais de 1 metro nas últimas 24 horas

A Defesa Civil Municipal de Sena Madureira confirmou nesta manhã de terça-feira (19) mais um aumento no volume das águas do rio Iaco. Segundo dados do órgão, nas últimas 24 horas houve elevação de um metro e meio no nível do rio.

Na segunda-feira (18), a régua marcou 6,85 metros. Já nesta terça-feira, a régua amanheceu medindo 8,35 metros. “Isso ocorre por conta das chuvas frequentes em nossa região. Apesar desse aumento a passos largos, o nível ainda está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. Seguimos fazendo o monitoramento todos os dias”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Quem mora em regiões alagadiças da cidade começa a se preocupar, principalmente porque nos meses de janeiro, fevereiro e março a enchente costuma ganhar força. “No ano passado, tivemos que sair da nossa casa. É um sofrimento muito grande. Nos resta esperar em Deus que não tenha enchentes de grande proporção”, comentou a senhora Maria das Graças, residente no bairro Praia do Amarílio.