Nova primeira-dama do Acre quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre intimidade

Pela primeira vez após assumir o relacionamento com Gladson Cameli, a engenheira civil Hanna Salim conversou com a imprensa do Acre. A coluna Douglas, do portal ContilNet, dialogou com a nova primeira-dama do Acre, que participou pela primeira vez de um evento oficial sem a presença de Gladson.

Em um bate-papo rápido com este colunista, Hanna Salim falou sobre a sua participação no evento, que, segundo ela, foi a pedido do governador Gladson Cameli, porém ela amou participar. Hanna Salim já confirmou que sua presença será constante em todos os eventos.

Hanna Salim apostou em um verde claro, com detalhes em renda, um modelo de alça para fugir do calor acreano. A engenheira civil usou acessórios e sapato com detalhes dourados.

No final do evento, ela e a vice-governadora Mailza Assis entraram no clima natalino e colocaram gorros natalinos, bem no estilo Mamãe Noel.

Veja o vídeo exclusivo da Coluna Douglas Richer:

Veja fotos exclusivas desta coluna: