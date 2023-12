FADE promove processo seletivo visando competições em 2024

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) abriu inscrições nesta terça, 26, para um processo seletivo visando a contratação de profissionais para trabalhar nos eventos esportivos da entidade na temporada de 2024.

“Vamos realizar esse processo por meio de currículos. Iniciamos ne nesta terça e fecharemos o processo na quarta (27). Os profissionais serão contratados para competições de maneira provisória. A abertura desse processo seletivo visa garantir uma maior transparência nas contratações da entidade, democratizando o acesso às oportunidades e fortalecendo os pilares de gestão da federação”, explicou a coordenadora administrativa da FADE, Raquel Pessôa.

Exigência da presidência

De acordo com Raquel Sena, a FADE realiza o processo e desta maneira atende uma determinação do Tribunal de Contas da União. “Essa é uma exigência da nossa presidência e atende o que determina a lei de transparência. Trabalhamos com verbas públicas e por isso é preciso realizar todo o processo exigido também pelo TCU. Temos cumprindo todas as determinações da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e do TCU”, afirmou a coordenadora.

Inscrições no site

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site da FADE: fade.cbde.org.br. Funcionários públicos e de autarquias não podem participar da seleção.