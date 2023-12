Fernando Weber recebe elogios e fecha participação no Brasileiro de Natação em São Paulo

A expectativa era por finais, mas eles não ocorreram. Mesmo sem disputar medalhas, as atuações do Fernando Weber na disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil na última semana em São José do Rio Preto, São Paulo, foram elogiadas.

O atleta de 16 anos, da AABB, colocou o Acre novamente na disputa de um torneio nacional depois de 13 anos. As suas marcas foram: 22º nos 100 borboleta (1:00.24), 39º nos 50 livres (25.47) e 50º nos 100 livres (56.24).

“O Fernando nadou acima dos seus melhores tempos, mas esse é um trabalho em construção. Os resultados poderiam ter sido melhores, mas o esporte é desta maneira e não podemos esquecer que esse foi o seu primeiro Brasileiro”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Recebeu sondagens

Durante a disputa do Campeonato Brasileiro, Fernando Weber recebeu sondagens para uma possível transferência de 2024. “O Fernando tem muita qualidade e pode evoluir. Ele vai mudar de categoria na próxima temporada e as competições vão ficar ainda mais disputadas”, explicou o dirigente.

Agradecimento ao Paineiras

Ricardo Sampaio fez questão de destacar o acolhimento da comissão técnica e dos atletas do Paineiras, de São Paulo, com Fernando Weber. “O Paineiras colocou todas as condições dos seus atletas para o Fernando. Isso significa muito para o nosso esporte”, disse o presidente.

Alex Pussieldi

O treinador e comentarista Alex Pussieldi, um dos maiores conhecedores da natação brasileira, fez elogios ao retorno do Acre às competições nacionais com Fernando Weber.

Fernando Weber vai competir em 2024 na categoria Júnior 1/Foto arquivo pessoal