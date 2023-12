Filha de Leonardo esclarece sobre estado “vegetativo” após cirurgia

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa usou suas redes sociais nesta quinta-feira (28/12), para falar sobre a intercorrência que sofreu ao realizar uma abdominoplastia, no dia 15 de dezembro, tendo que retornar à sala cirúrgica três dias depois do procedimento. “As pessoas vinham me visitar e eu estava vegetativa”, disse.

Por conta da gravidade do relato, a conluna Fábia Oliveira decidiu conversar com a moça, para saber o que realmente aconteceu. “Eu acabei me expressando errado, não estava vegetando, mas com uma anemia muito profunda”, explicou durante o bate-papo exclusivo com esta colunista.

“Eu fiquei assim, com muito sono, dormindo. Quem vinha me visitar nem conversava comigo, porque eu estava muito fraca. Por isso, eu acabei me expressando errado nos stories [do Instagram”, completou.

Recentemente, Jéssica perdeu 30 quilos e tinha o sonho de realizar a cirurgia plástica, porém acabou dando errado, depois que a moça teve uma hemorragia e precisou de bolsas de sangue para restabelecer a saúde. Melhor, agora ela vai continuar o tratamento com medicamentos em casa, com o apoio da família, até se recuperar completamente.