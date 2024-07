Castelo de luxo quer serviu de cenário para Harry Potter está à venda

Um castelo em Bushey, na Inglaterra, que serviu de base para algumas cenas do filme Harry Potter, está sendo vendido. O local representou Hogwarts na franquia e agora foi transformado em empreendimento imobiliário, com alguns apartamentos de residência permanente de luxo.

O condomínio Royal Connaught Park conta com um apartamento duplex à venda no momento por 1,1 milhão de libras esterlinas (R$ 8 milhões, na conversão atual). Já mobiliado, o imóvel de 214 m² conta com três quartos, sendo duas suítes, além de ampla varanda e sala de jantar e estar com cozinha integrada.

O jardim que sediava as aulas de Quadribol, o grande salão, o escritório de Dumbledore e outros vários cantos entre escadas e pilastras foram preservados na adaptação do Royal Connaught Park em condomínio e são de uso comum dos moradores. Cerca de 95% das unidades disponíveis para moradia já foram vendidas.