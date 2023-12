Há 14 anos no mercado acreano, Planalto Vidros se destaca pela excelência no atendimento e serviços

A Planalto Auto Vidros atua há 14 anos no mercado acreano proporcionando aos seus clientes o melhor atendimento e serviços. A empresa conta com uma equipe especializada e produtos originais de altíssima qualidade, oferecendo garantia e segurança para seu veículo.

O proprietário da empresa, Ednei Munhoz, em conversa com o ContilNet, contou um pouco sobre o que a Planalto tem a oferecer ao mercado de vidros automotivos acreano. “No Acre, atuamos há 14 anos, no ramo de vidros automotivos, tanto para caminhões, quanto para automóveis. Trabalhamos, também, com lanternas, faróis, retrovisores, e atendemos todas as seguradoras”, ressalta.

Além do atendimento na loja, a Planalto vai até o cliente, proporcionando o conforto e garantia nos serviços, de acordo com a necessidade dos proprietários de veículos, tudo isso de forma ágil, um dos pontos fortes da empresa.

“Além da rapidez na troca de para-brisas e a diversidade de estoque que temos à pronta entrega, nós temos qualidade no nosso trabalho. Temos o trabalho de atendimento móvel, pois temos clientes que não têm condições de vir até a loja por conta de trabalho, ou até mesmo caminhões que não querem rodar dentro da cidade, então vamos até eles, em casa, no trabalho, onde ele estiver”, destaca.

Melhores preços

A Planalto Auto Vidros trabalha com uma ampla variedade de produtos originais, marcas utilizadas em concessionárias. Além disso, cobre preços de mercado, proporcionando aos clientes a melhor forma de negociação em seus orçamentos.

“Dentro das marcas que trabalhamos, cobrimos qualquer orçamento. Não trabalhamos com marcas paralelas, somente originais. Mas muitas vezes cobrimos até alguns orçamentos de empresas que utilizam marcas paralelas. Nosso diferencial é a qualidade dos nossos produtos”, frisa.

Serviço exclusivo

Além da troca de vidros automotivos, a Planalto traz uma novidade para o mercado acreano, que é o Serviço de Diagnóstico e Calibração de Assistência ao Motorista, do Sistema ADAS.

O Sistema Avançado de Assistência ao Condutor é uma tecnologia que auxilia o motorista durante a condução de veículos automotivos, promovendo conforto, mas principalmente, segurança e a preservação das vida, tantos dos ocupantes do carro, quanto dos pedestres. Entre as funções da ferramenta estão: frear o veículo de forma autônoma, alertar sobre mudança de faixa, regular a velocidade e alertar sobre a presença de obstáculos na pista, dentre outros.

A Planalto Auto Vidro é a primeira empresa no Acre a trazer o serviço de diagnóstico e calibragem da câmera de segurança utilizada no ADAS, necessário sempre que o motorista necessitar trocar o para-brisas do seu carro.

“Ao trocar o vidro do seu para-brisas o condutor não precisa buscar outro lugar para fazer essa calibragem, ele já sai com o serviço feito aqui. Hoje temos motoristas que vem de Rondônia fazer o diagnóstico na nossa empresa. Esse é um item de segurança do carro, então se o proprietário não calibra, ele pode não funcionar corretamente”, explica.

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

A empresa está presente em Rio Branco, na Avenida Nações Unidas, bairro Bosque, e em Brasiléia, na Avenida Dr. Manoel Marinho Monte. Em breve, uma nova loja será inaugurada em Rio Branco, na BR-364. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 17h, sem fechar para almoço. Aos sábados está aberta das 7h30 às 12h.

Além disso, é possível encontrar a Planalto nas redes sociais, como no Instagram, por meio do @planaltoriobranco, no Facebook e também no Tik Tok. Para entrar em contato, basta ligar para os números 3226-7373 ou 3226-6227. E ainda é possível falar diretamente com os vendedores por meio do WhatsApp. O link de atendimento está disponível na Bio do Instagram da empresa.