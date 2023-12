Janja é hackeada em rede social, e PF já investiga invasão

O perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva no X, antigo Twitter, foi invadido na noite desta segunda-feira e tomado por xingamentos. O ataque hacker foi anunciado às 21h37. A Polícia Federal já atua no caso. A plataforma também foi acionada. Cerca de uma hora depois, as mensagens com ataques e ofensas foram apagadas.