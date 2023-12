Janja responde à ironia de Elon Musk, dono do X: “Não me surpreende”

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, reagiu à resposta do bilionário e CEO da rede social X, Elon Musk, que ironizou a invasão hacker sofrida por ela em seu perfil. “Não me surpreende o tom irônico”, rebateu ela. “É sintomático o senhor Elon Musk se manifestar sobre o caso apenas depois de eu falar que vou processar sua empresa”, completou.

Ela faz referência às críticas que fez ao bilionário nessa terça-feira (19/12), ao dizer que buscaria por seus direitos legais no Brasil ou nos Estados Unidos. Musk recorreu à ironia para respondê-la desta quarta-feira (20/12).

“Não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade”, disse.

No que Janja rebateu, por meio de nota à imprensa: “Eu não disse que é responsabilidade do X alguém ‘adivinhar’ a senha da minha conta, mas deveria ser responsabilidade da plataforma agir o mais rápido possível quando crimes são cometidos dentro dela”.

Foram diversas as falas da primeira-dama, ao longo da semana, acerca da misoginia do conteúdo que se alastrou em suas redes sociais durante a invasão ao seu perfil no X. Muitos dos tweets faziam alusão a violência sexual.

Janja teve seu perfil na rede social X hackeado na segunda-feira passada (11/12). O suspeito do ataque hacker divulgava virtualmente conteúdo nazista.

Leia a íntegra da nota:

“Não me surpreende o tom irônico do Sr Elon Musk depois da minha fala sobre processar sua plataforma. Ele minimiza um acontecimento grave que não atinge só a mim, mas sim a milhares de mulheres dentro da sua plataforma todos os dias.

Eu não disse que é responsabilidade do X ‘alguém ‘adivinhar’ a senha da minha conta, mas deveria ser responsabilidade da plataforma agir o mais rápido possível quando crimes são cometidos dentro dela. É, ou deveria ser, responsabilidade da plataforma agir para congelar mais rapidamente uma conta quando se é detectada e denunciada a disseminação de ódio dentro dela. Como já disse, foram 4 minutos para entrarmos em contato com a plataforma e mais de 1h30 para que a plataforma bloqueasse completamente o acesso à conta e cessassem com os posts absurdos.

Meus questionamentos desde o início foram sobre o descaso e a demora da plataforma em agir, visto que nitidamente era uma movimentação totalmente atípica dentro de uma conta verificada, e sobre a monetização em cima do discurso de ódio. Meu nome foi rapidamente para os Trending Topics da plataforma, o que já deveria ser um alerta para a plataforma saber que algo atípico estaria acontecendo.

É necessário repetir, e eu sempre vou bater nessa tecla, que todos esses questionamentos, denúncias e falas sobre a invasão à minha conta não são só sobre mim ou por mim mas, sim, sobre todas as mulheres que diariamente sofrem ataques misóginos e criminosos na plataforma e recebem o mesmo descaso. É sobre utilizar a minha visibilidade para trazer à tona a responsabilização das plataformas com relação aos crimes que acontecem dentro delas e à monetização dessas grandes empresas, que seguem lucrando e enriquecendo seus donos em cima do discurso de ódio às mulheres.

É sintomático o Sr Elon Musk se manifestar sobre o caso apenas depois de eu falar que vou processar sua empresa. Sobre a senha do e-mail, é de responsabilidade da plataforma do e-mail, que também será notificada/responsabilizada, garantir que as contas e senhas sejam protegidas, visto que ninguém ‘adivinhou’ a senha, esta estava em um vazamento de dados.

Por mim e por todas as mulheres que são vítimas da misoginia e dos ataques de ódio nas redes sociais e fora delas, seguirei levantando questionamentos e lutando pela responsabilização das plataformas“.