No Acre, mais de 130 mil famílias devem receber o Bolsa Família; confira o calendário

O programa do Governo Federal, Bolsa Família, vai atender 130.925 mil famílias no Acre neste mês de dezembro. O cronograma de pagamentos do último mês do ano tem início nesta segunda-feira, 11 de dezembro. O valor médio recebido nos 22 municípios do estado chega a R$ 732,26. Para saldar o investimento, o repasse é de R$ 95,7 milhões para o Acre.

A capital Rio Branco é o município com maior número de famílias contempladas no Acre em dezembro. São 44,3 mil beneficiários, que recebem um valor médio de R$ R$ 694,55 a partir de um investimento federal de R$ 30,7 milhões.

A cidade com maior valor médio de repasse no estado é Jordão, com R$ 901,97 na média para 1.789 famílias atendidas no município. Na sequência, as localidades com maior valor médio são Santa Rosa do Purus (R$ 890,24), Porto Walter (R$ 827,36) e Assis Brasil (R$ R$ 824,55).

Veja o calendário de pagamento: