Oportunidade: Governo anuncia mais de 200 novas vagas de emprego para os acreanos

O governador Gladson Cameli (PP) utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para anunciar que o grupo Gazin, uma das maiores redes de varejo do país, vai investir na criação de mais postos de trabalho no Acre. O grupo investirá na expansão de suas operações e gerará mais de 200 novas vagas de emprego para os acreanos.

No vídeo, Gladson afirmou que a medida reflete a confiança do Grupo Gazin no potencial econômico do Acre e destaca o sucesso das iniciativas do estado. Segundo ele, as novidades mostram “uma prova concreta de que o Acre está no caminho certo” .

“Obras importantes foram realizadas em diversas regiões, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, e a expectativa é de um futuro ainda mais promissor no próximo ano.”, afirmou Cameli.

“A rede de varejo Grupo Gazin está ampliando os trabalhos no Acre, abrindo mais 200 vagas de emprego para os acreanos. Uma prova de que o estado tem muito a crescer”, acrescentou.

VEJA O VÍDEO: