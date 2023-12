Paciente diz que ele e a mãe foram agredidos por servidor dentro de hospital e mostra ferimentos; VÍDEO

Em um vídeo enviado exclusivamente ao ContilNet nesta quinta-feira (21), um homem que utiliza tornozeleira eletrônica denuncia uma agressão que teria sido realizada por um profissional de saúde do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (AC).

Segundo a vítima, o profissional de saúde, cujo nome ainda não foi revelado, o agrediu sem motivo aparente. Nas imagens, é possível observar a vítima demonstrando sinais de dor e indignação enquanto relata o ocorrido.

No vídeo, a vítima relata que o profissional de saúde agrediu tanto ele como também a sua genitora. Segundo ele, a motivação seria por conta da tornozeleira eletrônica. “A gente tá num hospital aqui de Sena Madureira. Fui maltratado porque estava nessa pulseira. Pedi pro médico tirar a sonda e tirar o soro do meu braço, e ele na maior ignorância me deu um soco na cara. Os policiais estão aqui, estão fazendo o trabalho deles como sempre. Eu fui maltratado porque sou mal visto. Esse é o Brasil que nós vivemos”, afirmou.

Durante a denúncia, a vítima critica a falta de capacidade profissional do servidor do Hospital. Segundo ele, o profissional teria agredido também a sua mãe com um soco. “O agressor me deu um soco no meu estômago, me furou com uma sonda que quebrou dentro. Está lá dentro. Os policiais estão defendendo, estão dando apoio aqui também pra mim. Ele me jogou no chão, socou minha mãe. Bateu na cara da minha mãe, falou pro pessoal lá também. Esse pessoal, quebrou a cara da minha mãe, tá entendendo? Foi uma pessoa que é pra ser educada, estudada, são os primeiros a dar mal exemplo dentro do hospital porque vem estressado com os problemas de casa e não sabem tratar a gente bem”, relatou.

Até o momento, a direção do Hospital João Câncio de Sena Madureira não se pronunciou sobre o caso e quais medidas serão tomadas para esclarecer o ocorrido.