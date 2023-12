Prefeitura garante que vai remanejar catraieiro para outro trabalho após inauguração de ponte

Durante a inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari, nesta terça-feira (19), o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, falou ao ContilNet sobre o futuro dos catraieiros, que não trabalharão mais na travessia do Rio Iaco entre o 1º e o 2º Distrito do município.

“Não vou precisar do catraieiro aqui. Isso é óbvio. Com certeza vai aparecer outros trabalhos aqui. Nós temos o Caeté, que vai precisar também. Com certeza a gente vai remover ele para outro lugar”, explicou.

Na manhã desta terça-feira, o ContilNet conversou com catraieiros que trabalhavam na região e, um deles, que fazia o serviço por meio da Prefeitura, ressaltou que ficou muito feliz pela inauguração da ponte, mas também causa tristeza, pois ficará sem emprego.