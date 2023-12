Qual é a fortuna do Brad Pitt? Saiba o valor do patrimônio do ator, que fez 60 anos

Na segunda-feira (18), Brad Pitt completou 60 anos. O ator já acumula um currículo extenso em diversas superproduções. Nascido em Shawnee, Oklahoma, nos Estados Unidos, o astro começou sua carreira na década de 1980, na Califórnia. Desde então já interpretou diversos papéis, como um assassino de aluguel em Sr. e Sra. Smith, e o famoso Benjamin, em O curioso caso de Benjamin Button.

Além disso, ele também segue carreira de produtor na Plan B Entertainment. A produtora de filmes foi fundada em 2001 por Brad Pitt, Brad Grey e Jennifer Aniston. Em 2006, Pitt se tornou o único proprietário, mas vendeu 60% da empresa em 2022 para o conglomerado Mediawan.

Os maiores sucessos da carreira de Brad Pitt

O ator tem uma lista grande de filmes de sucesso. Entre os principais títulos estão Bastardos Inglórios, Clube da Luta, O curioso caso de Benjamin Button e Onze homens e um segredo. Já foram mais de 70 filmes ao longo da carreira, mas o maior sucesso de bilheteria do ator talvez não seja o mais óbvio.

Estamos falando de Guerra Mundial Z. A ficção científica lançada em 2013 arrecadou nada menos do que US$ 531 milhões em bilheterias ao redor do mundo. Em segundo lugar da lista, está Sr. e Sra. Smith, com US$ 486 milhões e Tróia, com US$ 483 milhões.

Casamento e separação conturbada

Um dos maiores astros de Hollywood foi casado com uma estrela da indústria cinematográfica: Angelina Jolie, com quem tem seis filhos. O casal se conheceu durante as gravações do icônico filme Sr. e Sra. Smith, em 2004. Depois de 12 anos juntos, eles se separaram em 2016 em um processo de divórcio bastante conturbado.

Na época, advogados da atriz afirmaram para a BBC News que Angelina teria dado entrada no pedido por uma decisão tomada “em prol da saúde da família”. A batalha judicial do casal durou anos e teve muitos capítulos, com Brad Pitt sendo acusado de violência doméstica.

Qual é a fortuna de Brad Pitt?

De acordo com o site Celebrity Worth, a fortuna do Brad Pitt está em torno de US$ 300 milhões. O ator tem um portfólio de negócios imobiliários entre seus investimentos, com um valor aproximado de US$ 100 milhões em propriedades espalhadas pelo mundo inteiro. Além disso, em 2010, Brad Pitt e Angelina compraram uma vila na Itália por cerca de US$ 41 milhões.

Um vizinho generoso

O aniversariante do dia já protagonizou uma história curiosa com seu vizinho. Quem contou o episódio foi a atriz Cassandra Peterson, em entrevista à revista People. Brad Pitt comprou uma das propriedades de Peterson por US$ 1,7 milhão em Los Feliz, Califórnia, em 1994. Logo depois, o ator adquiriu novos imóveis ao redor, incluindo a casa de um idoso chamado John.

“A esposa [desse homem] faleceu e o marido, John, morava lá. Eu sei que Brad permitiu que ele morasse lá sem pagar nada até que ele morresse. Eu imagino que o Brad estava pensando: ‘bom, ele pode viver lá até morrer, o que deve acontecer a qualquer momento”, contou a atriz. Porém, John viveu até os 105 anos.