Quem é o ex-catador de lixo que fatura R$ 200 mil com conteúdo adulto

Jeferson Reis, conhecido artisticamente como Jefão, é um ator de conteúdo adulto de 29 anos de idade que se popularizou com as plataformas adultas. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ele teve que superar dificuldades na vida para fazer sucesso.

“Nunca tive muito oportunidade na vida de trabalhos, eu era catador de sucatas. Por conta da cor e o racismo, o preconceito era muito grande, então entrei nessa vida por curiosidade. Falavam que dava dinheiro”, diz.

O ator estudava para se tornar educaador físico e conta que tinha uma vida simples, ganhando cerca de R$ 40 reais por dia como catador. “Pegava sucata para vender e poder ter alimentação do dia com a família”, explica.

Atualmente, com contas no Xvideos, Privacy e grupos vip de mensagens, o ator fatura cerca de R$ 200 mil por mês. “A decisão de abandonar uma carreira com a faculdade foi difícil, mas eu senti que tinha uma oportunidade única à minha frente.”

Com vídeos exclusivos com Andressa Urach e Elisa Sanches, nomes conhecidos da indústria adulta, o ator afirma que está feliz e realizado. “Entrar na indústria adulta não foi uma escolha convencional, mas estou apaixonado pelo que faço e grato por poder viver da minha arte”, afirmou.