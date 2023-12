Rio Branco goleia Vera Cruz em amistoso visando a Copa São Paulo

O Rio Branco goleou o Vera Cruz por 6 a 3 na manhã desta quarta, 20, no estádio Márcio Branco, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em um duelo amistoso visando a disputa da Copa São Paulo 2024. Os gols do Estrelão foram marcados por Didico, Kikinha, Profeta, Chinês e Vitor Hugo.

“Jogamos contra uma equipe da terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro e gostei do desempenho. Essa evolução na parte tática vai ser fundamental na Copinha”, avaliou o técnico Eriano dos Santos (Chumbinho).

Trabalhos táticos

Segundo Eriano dos Santos, os treinos táticos e amistosos são prioridade na reta final de preparação.

“Ainda temos mais dez dias de trabalhos fortes e venho cobrando concentração dos atletas. O Rio Branco pode fazer uma grande campanha”, afirmou o treinador.

Estreia no dia 4

O Rio Branco enfrenta o Santa Cruz, de Pernambuco, na estreia da Copa São Paulo. A partida vai ser realizada no dia 4 de janeiro, às 13h15 (horário do Acre).