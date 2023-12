Rogeria Rocha surpreende ao usar vestido sem calcinha em festa de Neymar; VÍDEO e FOTOS

A influenciadora Rogeria Rocha, que está no badalado cruzeiro do jogador, elevou a temperatura de seu perfil no Instagram ao mostrar a sua fantasia para a última festa no navio. A musa apareceu sem calcinha com um top, usando um vestido com fenda lateral enorme, com correntes e detalhes dourados. O modelito branco deixou claro que a musa não estava usando roupa íntima devido ao recorte acentuado na lateral do corpo.

Os seguidores foram à loucura com o look e a boa forma da influenciadora do Acre. É claro que a maioria dos comentários era sobre a musa estar sem calcinha. Com 251 mil seguidores, a acreana é uma das musas mais seguidas do estado do Acre.

Veja a publicação:

Veja vídeo: