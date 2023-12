Saiba quem é a mulher flagrada aos beijos com Whindersson em jatinho

Após Whindersson Nunes ser filmado aos beijos em um jatinho com uma mulher, o portal LeoDias logo tomou ciência de que a moça que estava com ele é Renata Matos, que já apareceu por aqui antes como o novo affair do influenciador.

Ela é gaúcha, de 27 anos, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e em seu perfil costuma publicar fotos do seu dia a dia, dos eventos que frequenta e dos seus looks.

Além do Instagram, Renata tem contas no Privacy e Only Fans, onde vende fotos e vídeos nua.

Whindersson e Renata curtiram fotos um dos outros recentemente nas redes e já foram clicados juntos em um passeio de barco.

O último namoro que o YouTuber assumiu publicamente foi com Maria Lina, em agosto de 2021.

Veja as fotos