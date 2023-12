ContilNet entra com exclusividade dentro do Iglu de Natal com temperatura de 10°C; VÍDEO

O ContilNet entrou com exclusividade dentro do Iglu da decoração de Natal da Prefeitura de Rio Branco, na Praça da Revolução, no acender das luzes neste sábado (9).

Segundo o prefeito, a casinha do Papai Noel é o grande diferencial. “A novidade que teremos este ano é a casinha do Papai Noel, por ele morar em um local muito frio, faremos uma casinha de quem mora no gelo, chamada de Iglu. Por isso, vamos representar ela com uma temperatura entre 10 e 12 graus, onde a criança estará toda vestida com os trajes e poderá tirar uma foto com o Papai Noel”, explicou.

Veja como a casinha ficou por dentro: