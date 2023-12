Vídeo mostra briga entre mulheres em posto de combustível em Cruzeiro do Sul; assista

Um vídeo que circulou intensamente nas redes sociais durante este domingo (3) capturou um momento tenso e inusitado em um posto de combustível localizado na Avenida Cel. Mancio Lima, em Cruzeiro do Sul (AC). O registro visualiza uma acalorada briga entre mulheres, que trocaram capacetadas em meio a uma discussão.

As imagens, capturadas por testemunhas presentes no local, revelam cenas de alteração entre as envolvidas, com trocas de agressões utilizando capacetes como instrumento de confronto. Ainda não está claro o que desencadeou a briga, e as identidades das mulheres envolvidas não foram divulgadas até o momento.