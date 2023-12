VÍDEO: veja momento em que teto de igreja desaba e deixa 80 feridos

O padre Marcelo Tibo Aires está confirmado entre os feridos, mas possui ferimentos leves. Ele atua em assistência às vítimas e suas famílias.

No momento do acidente, 300 fiéis participavam de cerimônia de primeira comunhão que estava sendo celebrada na igreja.

A Diocese de Janaúba, que inclui a paróquia, afirmou, por meio de nota, que o acidente ocorreu durante a Primeira Eucaristia de 70 jovens, e que foram acionadas as unidades da Polícia Militar (PM), a Secretaria Municipal de Saúde de Montezuma e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O local foi interditado pela Defesa Civil.

Veja a nota da Diocese de Janaúba na íntegra:

“Na noite desta quinta-feira, 21 de dezembro, durante a celebração de Primeira Eucaristia de 70 jovens, aconteceu um acidente com parte do telhado da Paróquia de Sant’Ana e São Joaquim, em Montezuma, que desabou e causou ferimentos e vítimas, sem nenhuma fatalidade. Foram acionadas as unidades do SAMU e da Polícia Militar, além da Secretaria Municipal de Saúde de Montezuma, que trabalharam prontamente, socorrendo e direcionando todas as vítimas ao atendimento médico em Unidade de Saúde em Montezuma e em Taiobeiras. Presente no momento do acidente e levemente ferido, o Padre Marcelo Tibo Aires, Pároco, trabalha prestando assistência às vítimas e suas famílias, juntamente com mais fiéis da região montezumense. Ainda não há maiores informações, contudo, informamos que serão investigadas as causas do acidente. Sempre em orações por todas as vítimas, fiéis e suas famílias, irmãos e irmãs em Cristo“.