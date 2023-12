Virada Nerd: evento realizado no Acre terá distribuição de quadrinhos grátis; saiba quando

A Virada Nerd, organizado pela Devir Livraria, é um evento nacional de cultura geek, que acontece anualmente em todo o Brasil. Nesse ano, no Acre, acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro, no Aquiri Shopping, na praça de alimentação, das 14h, até as 20h.

No evento será oferecido diversas atividades lúdicas, que vão desde cosplay, a jogos de vídeo game, jogo de cartas, de tabuleiro, bingo, e o melhor: distribuição de quadrinhos grátis.

Eduardo Madeira, um dos realizadores do evento e proprietário da Tenpo Mokuzai, afirma que para retirar seu quadrinho, será necessário realizar sua inscrição através do site. “Temos as inscrições no site para a retirada do quadrinho, para termos um pouco de controle”, explicou.

SERVIÇO VIRADA NERD

Local: Aquiri Shopping – Praça de alimentação

Data: 16 e 17 de dezembro

Horário: 14h às 20h

Realização: @tenpomokuzai e @colecaodorex

