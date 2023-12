Wanessa Camargo revela como os filhos reagiram à separação

Segundo o jornalista Leo Dias, um encontro da cantora com Dolabella teria sido a gota d’água para o fim do casamento dela com Buaiz. O encontro teria acontecido em uma viagem de Wanessa com as amigas a Alto Paraíso de Goiás, mesma cidade em que o ator mora. Eles teriam passado o feriado de Páscoa na Chapada dos Veadeiros.