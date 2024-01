10 jogos de corrida com tela dividida para jogar em 2024

Os jogos de corrida sempre foram um dos mais divertidos do mundo dos games. E um dos motivos é justamente a possibilidade de jogar com outros amigos no mesmo videogame, usando o famoso recurso de tela dividida.

Nele, como o nome sugere, a tela fica dividida em duas ou mais partes, onde cada uma delas representa o veículo de um jogador. Sendo assim, todos os participantes podem visualizar seus oponentes, e assim se situar da distância atual, como também preparar ataques em títulos com essa mecânica.

E para te ajudar a escolher o que jogar esse ano, o Voxel traz uma lista com os melhores jogos de corrida com tela dividida. Confira!

1. Hot Wheels Unleashed 2

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

Baseado nos famosos carrinhos colecionáveis, Hot Wheels Unleashed 2 é uma excelente pedida para quem deseja disputar corridas em tela dividida. Além de contar com um extenso leque de veículos, totalizando mais de 350 modelos, ele também permite que você crie suas próprias pistas e jogue com seus amigos no mesmo console ou PC. Você pode conferir o review completo do game clicando aqui.

2. Ride 5

Plataformas: PS5, Xbox Series S/X e PC

Um dos melhores jogos de corrida de 2023, RIDE 5 é voltado para os fãs de corridas de motos. Nele, é possível utilizar centenas de modelos, das principais montadoras de todo o mundo, em corridas em pistas famosas, como Suzuka e Interlagos, no Brasil. Para completar, você e mais um amigo podem disputar provas e campeonatos em tela dividida na mesma plataforma

3. F1 23

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

O jogo oficial da principal categoria do automobilismo mundial também conta com um recurso de tela dividida. Em F1 23, além de disputar corridas simples, você pode criar campeonatos, onde é possível escolher a quantidade e ordem das provas a serem disputadas, usando todos os circuitos da última temporada da modalidade.

4. Mario Kart 8

Plataformas: Nintendo Switch

Uma das franquias mais famosas do gênero, também é uma das mais divertidas —principalmente em partidas disputadas com amigos em tela dividida! Mario Kart 8 conta com suporte para até quatro jogadores na mesma prova e, além disso, é possível jogar pequenos campeonatos, onde vence aquele que conquistar a maior pontuação no somatório de corridas.

5. Disney Speedstorm

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, iOS, Android e PC

Disney Speedstorm é uma espécie de Mario Kart com personagens da Disney e da Pixar. Nele, você pode disputar provas insanas, controlando personagens como Mickey Mouse, Aladim e Buzz Lightyear, em uma mecânica similar ao jogo da Nintendo. Ou seja, é possível usar elementos para atacar seus oponentes, e aumentar a velocidade fazendo movimentos de Drift. E o melhor de tudo é que o jogo é totalmente de graça.

6. Horizon Chase Turbo 2

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, iOS, Android e PC

Um dos jogos brasileiros mais bem sucedidos, Horizon Chase Turbo 2 é também um dos mais divertidos do gênero. Ele traz um visual que lembra clássicos da era 16 Bits, como Top Gear, junto com uma jogabilidade atual e elementos 3D em sua ambientação. Entretanto, o seu principal atrativo é justamente as partidas em tela dividida, onde até quatros jogadores podem competir nas mesmas provas.

7. Gran Turismo 7

Plataformas: PS4 e PS5

O principal jogo de corrida exclusivo da Sony, Gran Turismo 7 é também uma excelente pedida para jogar em tela dividida com seus amigos. Ele conta com um leque imenso de carros, das principais montadoras do planeta, onde é possível configurá-los da maneira que quiser. Você pode jogar com até quatro amigos na mesma prova, que também pode contar outros oponentes, controlados pela CPU, para completar o grid.

8. Forza Motorsport 7

Plataformas: Xbox One, Xbox Series S/X e PC

Embora este não seja o game mais recente da franquia Forza Motorsport, esse é o último a contar com o sistema de tela dividida, já que o título lançado em 2023 não possui o recurso. Nele, é possível disputar provas com seus amigos no mesmo console ou PC, e competir com carros controlados pela CPU, mas com nome e desempenho de seus amigos virtuais da Xbox Live.

9. Lego 2k Racing

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

LEGO 2K Racing é um jogo de mundo aberto onde é possível construir os seus próprios carros, usando os famosos blocos de montar. A campanha principal do jogo traz uma série de atividades que, quando completadas, podem ser disputadas posteriormente em modos de tela dividida com seus amigos. Assim como cada um também pode montar seu próprio veículo.

10. Trackmania

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

Para quem não sabe, Trackmania é um famoso game de corrida cujo seu principal atrativo é permitir que os jogadores criem os mais variados e desafiadores circuitos. Eles podem ser provas tradicionais, como também pistas com looping, rampas e desfiladeiros imensos. E tudo isso pode ser disputado em tela dividida com seus no mesmo videogame ou PC.