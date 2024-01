A rica simplicidade da roleta

Seja nos já quase saudosos casinos físicos como nos cada vez mais populares sites online, a roleta continua sendo um dos jogos de azar mais populares e conhecidos. A razão é principalmente seu perfil simples, baseado na intuição, que permite desfrutar a todos por igual sem se importar com uma experiência prévia.

Inventada no século XVIII por Blaise Pascal, físico e matemático francês, a primeira versão tinha um desenho original com 36 números mais um quadrado para zero, e usava uma bola pequena de madeira encarregada de decidir o resultado.

Os séculos foram passando e o jogo da roleta foi se tornando cada vez mais popular entre as altas classes da Europa, espalhando-se rapidamente por outros continentes.

Um dos encarregados do empurrão para o sucesso inicial foi a jogabilidade direta e as regras simples, que atraíram jogadores tanto experientes quanto iniciantes.

Com o decorrer do tempo, os jogos da roleta da atualidade se basearam naquela versão original do 1700, só foram adaptados para satisfazer as necessidades dos jogadores do século XXI para desfrutar do jogo em qualquer lugar do mundo. Mesmo que as regras básicas permaneçam, existem algumas diferenças dependendo da versão escolhida.

A roleta americana é o tipo mais comum de jogo, nela existem 38 números -1 a 36-, ​​um zero e um duplo zero que são colocados no final do tabuleiro. Aqui a vantagem da casa é maior devido aos dois zeros adicionais.

Na roleta europeia há apenas um único zero e o tabuleiro segue uma ordem crescente de 0 a 36, o que significa que há menos hipóteses de ganhar ao apostar no preto e no vermelho, mas também reduz significativamente a vantagem da casa em comparação com a americana.

Já a roleta francesa é semelhante à europeia, mas com diferenças que a tornam única. Nela existe um conceito chamado ‘partage’, que significa que se chegar a zero após apostar em uma determinada cor, sua aposta será dividida ao meio, não perderá todo o dinheiro e poderá recuperar parte do que apostou originalmente.

Principais regras antes de jogar

Antes de se divertir apostando na roleta saiba que existem regras que, mesmo simples, devem ser seguidas para tudo dar certo. Comece fazendo uma aposta antes que o croupier gire a roda, pois não se pode apostar depois que ela é colocada em movimento.

Saiba que cada jogador tem seu próprio limite para apostar, limites que foram criados para ajudar a proteger os fundos de cada usuário e para garantir que a experiência seja divertida e relaxante.

Se os limites estiverem ultrapassados se aplicam penalidades e proibições que estabelecem os operadores dos casinos online. Uma vez feita a aposta não se pode alterá-la nem retirá-la assim que o croupier solte a bola.

Dependendo do tipo de roleta que escolher jogar, as probabilidades são importantes e os pagamentos variam entre 35-1 e 37-1, dependendo se acertar um número específico ou uma determinada cor.

Conhecidas e compreendidas as regras principais, é só escolher quando quiser jogar roleta com dinheiro vivo e, além de desfrutar do entretenimento, poder pegar prêmios ótimos além de bónus.

A roleta é um jogo de azar jogado há séculos, dos mais populares nos casinos do mundo inteiro. Embora o estilo e algumas regras tenham mudado desde então, o objetivo é o mesmo: diversão e uma grana extra.