Acidente entre motocicletas deixa pai e filha feridos, em Rio Branco

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um pai efilha feridos no final da tarde desta quarta-feira (10), na estrada do Calafate, em Rio Branco (AC). O condutor da motocicleta, identificado como Natan Silva Barbosa, 33 anos, transitava no sentido centro ao bairro, acompanhado de sua filha, uma criança de 5 anos, que havia acabado de ser buscada na escola.

Informações obtidas pelo ContilNet indicam que, em um momento determinado, Natan sinalizou a intenção de virar à esquerda ao ligar o pisca da moto. Contudo, ele não percebeu a aproximação de outra motocicleta, resultando em uma colisão inevitável.

Após a impactante colisão, Natan e sua filha foram arremessados ao solo. Surpreendentemente, o condutor da outra moto envolvido no acidente não foi identificado. Ele caiu, levantou-se e se retirou do local sem prestar qualquer tipo de socorro.

Populares que testemunharam o incidente prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma viatura de suporte básico foi enviada para atender à ocorrência, e todos os procedimentos necessários foram devidamente realizados. Posteriormente, pai e filha foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Ambos se encontram em estado de saúde estável, mas Natan sofreu um ferimento corte contuso (FCC) profundo no supercílio esquerdo, além de uma perda momentânea de memória devido à queda e corte no tornozelo esquerdo. Sua filha, por outro lado, teve apenas algumas escoriações pelo corpo. Ambos foram entregues lúcidos e orientados, mas deverão passar por novas avaliações médicas para garantir uma recuperação completa.