Acidente que matou empresário e outros dois senamadureirenses completa 12 anos

Uma tragédia ocorrida no dia 7 de janeiro de 2012 abalou as comunidades de Sena Madureira e Manoel Urbano, deixando um luto que perdura até hoje. Um fatídico acidente automobilístico ceifou a vida do empresário Elidiomar Pessoa e dois outros moradores do município, Abib Rodrigues e Girliane Alves.

O trágico acidente ocorreu na estrada da Manga, próximo a Manoel Urbano, quando a SW4 preta de propriedade de Elidiomar Pessoa, conduzida por Girliane Alves, colidiu frontalmente com um caminhão originário de Tarauacá. A única sobrevivente da tragédia foi a jovem Camila Borges, atualmente residente em outro Estado.

Danielzinho, amigo próximo das vítimas, compartilhou sua angústia ao lembrar que, horas antes do acidente, ele e o colega Idelvan, (falecido em decorrência de Covid-19) desembarcaram do veículo em uma fazenda no quilômetro 34, pertencente a Elidiomar. Desconhecendo a tragédia, só souberam do acidente horas depois, quando Danielzinho, desesperado, seguiu para o local.

Ao chegar, Abib Rodrigues já estava sem vida, Girliane Alves presa às ferragens, e os outros dois ocupantes haviam sido conduzidos ao hospital, sendo que Elidiomar não resistiu aos ferimentos. Camila Borges, apesar das cicatrizes físicas, conseguiu se recuperar.

PERÍCIA EXCLARECE A TRAGÉDIA

Meses após o ocorrido, a perícia da polícia esclareceu que a SW4 invadiu a preferencial ao passar por uma curva, resultando na colisão inevitável com o caminhão que transitava em sentido contrário.

Danielzinho lamenta a perda dos amigos e relembra a data com tristeza, expressando suas condolências às famílias.

Com informações de Aldejane Pinto