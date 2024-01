Adesg faz primeiro amistoso visando a disputa do Estadual

A Adesg enfrenta o Tucumã, equipe do futebol amador, neste sábado, 13, a partir das 15 horas, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, no primeiro amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual.

“Realizamos trabalhos táticos durante a semana e vamos para o primeiro amistoso. Sei das dificuldades, mas é preciso acelerar a montagem da equipe e as variações. Teremos um Estadual muito competitivo e começar bem é fundamental”, avaliou o técnico Zé Marco.

Matheus Felipe

O meia Matheus Felipe desembarcou em Senador Guiomard e é mais um reforço do Leão para o Estadual. O atleta vem do futebol do Rio Grande do Norte.

Fecha elenco

O zagueiro Marcelo, campeão Estadual Sub-20 pelo Sena Madureira, se apresenta na terça, 16, e a diretoria da Adesg fecha o elenco para o início do Campeonato Estadual.

“Temos um grupo com 25 atletas, número que considero ideal. Agora é seguir trabalhando forte”, disse o treinador.