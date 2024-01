Após tentativa de fuga de 13 detentos, Iapen suspende visitas em presídio e emite nota

Em nota publicada nesta segunda-feira (22), o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que decidiu suspender as visitas marcadas para esta quarta-feira (24), na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

A decisão precisou ser tomada após policiais penais, durante um procedimento de rotina, identificarem um buraco na cela 810, do bloco 8, do referido estabelecimento penal. Com a descoberta, o plano de fuga de 13 detentos foi frustrado.

“Diante dos fatos, por medida de segurança, as visitas que estavam previstas para a próxima quarta-feira, 24, em todo o bloco 8, serão suspensas, pela necessidade de reparos no local e também devido ao remanejamento de presos para outras celas”, diz trecho da nota.

A nota explica ainda que os demais pavilhões estão autorizados a proceder com as visitas conforme o calendário.